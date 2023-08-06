Bakanlıktan onay çıktı: Denizin üstüne rüzgar tarlası

Türkiye enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamlelerini bir bir devreye alıyor. Güneş enerjisi yatırımlarının ardından deniz üstü rüzgar santralleri için harekete geçildi. İlk deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) için onay veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak belirledi.

DEV POTANSİYEL

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre ülke genelinde yaklaşık 50 ilde aktif 3 bin 983 rüzgar türbini elektrik üretimine katkı sağlarken, mayıs sonu itibariyle karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü yaklaşık 12 bin megavata ulaştı.

Verilere göre, Türkiye'nin kara ve denizde toplam 150 bin megavat seviyesinde rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor.

ÖMER TEMÜR

