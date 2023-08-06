Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR



Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BU SAATLERE DİKKAT



Uzmanlar çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek olan sıcaklara karşı önlem olarak 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuyor.