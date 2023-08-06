Toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlıklar sürüyor

Kamu çalışanlarını ve emeklilerini ilgilendiren 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken, Memur-Sen'e bağlı hizmet kollarının taleplerinin görüşülüp sınıflandırıldığı komisyon görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sürüyor. Komisyon çalışmalarında şimdiye kadar 9 hizmet kolunun teklifleri tasnif edildi.

Kamu görevlilerinin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının görüşüldüğü 7'nci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında devam eden komisyon görüşmelerinin üçüncü gününde Memur-Sen'e bağlı Toç-Bir-Sen, Bayındır-Memur-Sen ve Ulaştırma-Memur-Sen'in ilgili hizmet kolları teklifleri görüşülerek tasnif edildi.

UZLAŞI ZEMİNİNE DİKKAT ÇEKİLDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iletilen talepleri Bakanlık olarak önemsediklerini ve çözüm için toplu sözleşme masasının bir fırsat olduğunu belirtirken, toplu sözleşmeyi huzurlu bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Memur-Sen'e bağlı hizmet kollarının makul tekliflerle komisyon görüşmelerine geldiklerini söylerken, kamu görevlilerinin geçim derdinin arttığını ve bunun çözümü için gerek komisyon görüşmelerinde gerekse genele ilişkin görüşmelerde uzlaşı zemininin önemine dikkat çekti.