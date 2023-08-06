Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 10:25, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 10:27
Galip Dua (54) idaresindeki 07 DEC 46 hafif ticari araç, Tefenni-Korkuteli kara yolu Işıklar Mahallesi Kavşağı'nda, Yunus Kılınç'ın (63) kullandığı 20 YS 088 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi otomobilde bulunan yaralılardan Mehmet Çelikli'nin (39) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada sürücüler Dua ve Kılınç'ın yanı sıra araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Dua (78) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.