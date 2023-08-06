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Öğretmen adayları içeride aileler dışarıda ter döktü

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları bugün başladı. Öğretmen adayları zamanla yarıştıkları sınavda hayalleri için ter dökerken, onları bekleyen aileler de dışarıda ter döktü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 11:15, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 13:31
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Öğretmen adayları içeride aileler dışarıda ter döktü

2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları ile 2023 KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı bugün yapılıyor. ÖABT saat 10.15'te başlarken, 12.45'te sona erecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verildi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da öğretmen adayları gelecekleri için ter döktü. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

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