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Doktora cinsel istismardan tutuklama

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, muayene ettiği 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 12:26, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 12:28
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Doktora cinsel istismardan tutuklama

Muğla Menteşe'de oturan 17 yaşındaki E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin (31) kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

E.S. ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim.' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu."

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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