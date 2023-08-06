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Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor

16 Temmuz'da yasama çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 8 Ağustos Salı günü 2. kez olağanüstü toplanacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 12:40, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 12:42
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Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başvurusunu değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Toplantı çağrısının nedeni, Muğla Akbelen'deki maden gerginliği.

CHP, son zamları görüşmek için de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmış, Genel Kurul 25 Temmuz Salı günü o çağrı üzerine toplanmıştı.

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