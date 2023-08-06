Öğrenciler şehitlik ziyareti sonrası yedikleri yemekten zehirlendi

Yemeğin ardından yola çıkan öğrencilerin bazılarında otobüste bulantı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Bunun üzerine öğretmenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Bayburt'tan 33 öğrenci Çanakkale'ye düzenlenen gezi programında şehitlik ve tarihi yerleri ziyaret etti.

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