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Öğrenciler şehitlik ziyareti sonrası yedikleri yemekten zehirlendi

Bayburt'tan Çanakkale'ye şehitlik ziyaretine giden bir grup öğrenci, dönüş yolunda yedikleri yemekten zehirlendi. 20 öğrenci, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 13:08, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 13:09
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Öğrenciler şehitlik ziyareti sonrası yedikleri yemekten zehirlendi

Bayburt'tan 33 öğrenci Çanakkale'ye düzenlenen gezi programında şehitlik ve tarihi yerleri ziyaret etti.

Ziyaretlerini tamamlayan öğrenciler, dün akşam saatlerinde Bayburt'a otobüsle yola çıkmadan önce Çanakkale İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde akşam yemeği yedi.

Yemeğin ardından yola çıkan öğrencilerin bazılarında otobüste bulantı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Bunun üzerine öğretmenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Yemekten numune alındı, incelemeye gönderildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi sınırlarında bulunan otobüs, ambulanslar eşliğinde Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 20 öğrenci tedaviye alındı Tedavileri tamamlanan öğrenciler daha sonra taburcu edildi.

Öğrencilerin yediği akşam yemeğinden numune alınarak, incelemeye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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