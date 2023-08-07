Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 3 tutuklama
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 15:36, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 15:36
Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangınıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü. Hatay Valiliği, yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.