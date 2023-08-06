'Yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan 2 işçi grubu, 3 Ağustos gecesi servis otobüsünü bekledikleri durakta 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştı.

İki grup arasında çıkan arbedede Ahmet T. (23), Ali Aksu'yu göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Şüpheliler olay yerinde kaçarken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksu, kurtarılamadı. Polis, Ahmet T. ile diğer fabrika işçileri A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç.'yi 50 saatlik güvenlik kamerası izleyerek tespit etti.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ali Aksu'nun cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.