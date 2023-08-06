Yeni bir siyasi parti daha kuruldu
Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurduğunu açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 23:00, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 22:55
Siyasi partileri bir yenisi daha katıldı. Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurduğunu açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği
Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk
devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.
Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.
Partinin kurucu genel başkanlığına, 79 yaşındaki Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.