Musk, haksız muameleye uğrayanların mahkeme masraflarını karşılıyor!

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, adını X olarak değiştirdiği sosyal medya platformu Twitter'daki gönderileri ve beğenileri nedeniyle işverenleri tarafından işyerlerinde "haksız muameleye" uğrayan kişilerin mahkeme masraflarını karşılayacağını taahhüt etti.

Ekimde Twitter'ı satın alıp geçen ay adını X'e çeviren ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk, "Bu platformda bir şey paylaştığınız veya beğendiğiniz için işvereniniz tarafından haksız muamele gördüyseniz, yasal faturanızı finanse edeceğiz" dedi.

Faturaları finanse etmenin "sınırsız" olacağını belirten Musk, insanları bu tür durumlarda platformu bilgilendirmeye çağırdı.