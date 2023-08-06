'Mehmet Şimşek TÜİK'i aradı' iddiasına yalanlama

Gazeteci Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'yı telefonla arayarak "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum" dediğini iddia etti.

Balbay, "Mehmet Şimşek, TÜİK başkanını aramış, 'Gerçeği açıklayın program yapamıyorum' demiş. TÜİK bu yüzden son verilerini gerçek demeyelim ama gerçeğe yakın açıkladı. Şu an ortada bir ekonomi programı yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Türkiye TÜİK temmuz ayına ilişkin verilerde yıllık enflasyonu yüzde 47,83 olarak açıklamasının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtmişti. Şimşek, 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını kaydetti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bununla ilgili bir açıklama yaptı ve bunu da sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu iddiaları yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, TÜİK'İ arayıp 'Gerçek verileri açıklayın' dedi" iddiası doğru değildir. "Kulis bilgisi" adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadesini kullandı.