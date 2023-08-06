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Mete Gazoz dünya şampiyonu!

Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'i mağlup eden milli sporcu Mete Gazoz, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 17:02, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 18:38
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Mete Gazoz dünya şampiyonu!

Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'i mağlup eden milli sporcu Mete Gazoz, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı.

Milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi.

Finalde Eric Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.

Bu madalya, aynı zamanda Gazoz'un ilk dünya şampiyonluğu oldu.

Şampiyonayı 1'inci tamamlayarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'un dışında 2'nci ve 3'üncüler de madalyalarını aldı.

Kanadalı Eric Peters Gümüş madalyayı kazanırken, Brezilyalı Marcus D'Almeida ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.

"EN İYİSİYDİM, ŞİMDİ DAHA DA İYİ OLDUM"

Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonluğunu da elde eden Mete Gazoz, galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Mete Gazoz, "Çok da iyi oldu, güzel oldu. Berlin'i çok seviyordum, şimdi daha da çok seviyorum. Anlamı çok büyük benim için. Dün kazandığımız takım kotası bence daha önemli bundan. Ben dün ağlamadım finalim var diye ama ağlamak istemiyorum. Bugün gezegenin en iyi okçusu ben oldum, olmaya da devam edeceğim" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Erdoğan, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, erkekler klasik yay final mücadelesinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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