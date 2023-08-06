3 yaşındaki Berçem ehliyetsiz sürücü kurbanı

Berçem Demir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı.

Yaralı Berçem, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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