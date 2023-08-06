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Afetzede çiftçilerin hesaplarına 8,8 milyar lira yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin tarımsal üretimde açtığı yaraları desteklerle sarmaya çalışıyor. Bugüne kadar çiftçilere 8 milyar 800 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bundan sonra da depremzede üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2023 18:36, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2023 18:37
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Afetzede çiftçilerin hesaplarına 8,8 milyar lira yatırıldı

İçme ve kullanma suyundan, yem ve yakacak teminine kadar her türlü sorunun çözümü için seferber olundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üreticiler için çalışmalarını sürdürüyor.

"Depremzede üreticilerin yanındayız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "afet bölgesindeki çiftçilerin hesaplarına toplam 8 milyar 800 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yatırıldığını" açıkladı. Bundan sonra da depremzede üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakanlık, deprem bölgesinde yaklaşık 15 bin personel ve 5 bin makine-ekipman ile çalışmalara destek verdi. Halihazırda çalışmalara 472 makine ekipman ve 5 bin 743 personel ile devam ediliyor.

Çiftçilere 2 milyar 903 milyon lira mazot gübre desteği verildi

Depremden etkilenen illerde 198 bin 371 işletmeye toplam 1 milyar 373 milyon lira yem desteği verildi. 10 bin 604 işletmeye 101 milyon 400 bin lira besleme amaçlı şeker yardımı, 1500 işletmeye de 340 milyon 500 bin lira küçükbaş canlı hayvan dağıtım desteği ödendi.

Ayrıca, diğer hayvancılık destekleri kapsamında 663 milyon 700 bin lira ödeme yapıldı. Çiftçilere 2 milyar 903 milyon lira mazot gübre desteği verildi. 10 bin 328 arıcının 5 bin 358 ton besleme şekeri ihtiyacı karşılandı.

Hayvancılık yetiştiriciliğinde ilk etapta 43 bin 618 küçükbaş hayvanın teslim çalışmaları sürüyor. Bunun ardından büyükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımlarının başlaması için de planlamalar yapılıyor.

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