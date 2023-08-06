Bartın'da ölüm atlayışı: 10 metre derinlikteki çamura saplandı

Dalgıçlar şelaleye tüple girerek, yaklaşık 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde Mustafa Eyidoğan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Eyidoğan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları, atlayışın ardından suyun yüzeyine çıkmayan Eyidoğan'ı aramaya başladı. Ancak bir sonuç alamadı.

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