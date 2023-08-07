7 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. elemeyi geçmeleri durumundaki muhtemel rakipleri belli olacak.

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