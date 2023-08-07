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Bayraktar AKINCI TİHA savunmada yeni ihracatlara kapı açtı

Baykar'ın, Suudi Arabistan'da imzaladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin ardından yeni anlaşmalar imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 00:47, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 00:51
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Bayraktar AKINCI TİHA savunmada yeni ihracatlara kapı açtı

Baykar'ın, Suudi Arabistan'da imzaladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin ardından yeni anlaşmalar imzalandı.

Türk savunma sanayisinin milli insansız hava araçlarında yakaladığı ihracat başarısı, beraberinde yeni fırsatlar getiriyor.

Baykar, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu imza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak kayıtlara geçti.

Bayraktar AKINCI sözleşmesi ile Türk savunma sanayisi şirketleri için Suudi Arabistan'a birçok ihracat için kapı açılmış oldu.

Alınan bilgiye göre, bu sözleşmenin devamında, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad'da İHA İmalatı Yerlileştirme Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. Törende, Baykar, ASELSAN ve Roketsan, Suudi Arabistan'daki şirketlerle yeni anlaşmalar yaptı.

Baykar, Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile yerel üretim ve teknoloji transferi, ASELSAN ve Roketsan da sahip oldukları yetenekler doğrultusunda ülkede teknolojiyi yerelleştirmeye yönelik çalışmalar yürüten NCMS şirketi ile mutabakat anlaşmaları imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan'dan üst düzey devlet yöneticileri ve şirket yetkililerinin de katıldığı törende, anlaşmalara Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci imza attı.

- "Bayraktar AKINCI, sıradan bir silah veya hava aracı değil"

Haluk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, heyecan verici bir anı kutlamak ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren yeni bir fasla tanıklık etmek için bir arada bulunduklarını söyledi.

Yeni teknolojileri uygulayan ülkelerin avantaj elde etmekle kalmadığını, müttefikleriyle daha güçlü bağlar kurduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bayraktar AKINCI da dahil olmak üzere yenilikçi teknolojileri paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bayraktar AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformun geliştirilmesi şüphesiz paha biçilmezdir. Bayraktar AKINCI, sıradan bir silah veya hava aracı değildir. Akıncı, onlarca bilgisayar, on binlerce satır kod ve yapay zeka ile donatılmış uçan akıllı bir robottur." dedi.

Baykar adına projenin sorunsuz uygulanması ve satış sonrası hizmetlerin sunulması için en etkin şekilde işbirliği yapmayı taahhüt eden Bayraktar, Suudi kurumları, düzenleyiciler ve yerel endüstri ile de gerekli adımları koordine ettiklerini belirtti.

Bu projenin, Baykar için sadece bir iş fırsatı değil, aynı zamanda ülke çıkarları doğrultusunda gelecek vadeden fırsatların bir dayanağı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, projenin devamı için de hazır olduklarını bildirdi.

Suudi son kullanıcıların, Bayraktar AKINCI konseptine aşina olmasını ve devredilecek daha fazla yetenekle birlikte tüm Bayraktar filosunun etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Haluk Bayraktar, "Baykar, projenin büyüklüğünün farkında ve uzun yıllara dayanan stratejik işbirliğinin habercisi olan bir başarı öyküsünü garantilemek için tüm kapasitesini seferber ediyor." diye konuştu.

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