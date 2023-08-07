'Stalk'a izin yok: Boşanma davasında 'internette delil' yasağı

Ankara'da evliliklerinde anlaşmazlık yaşayan çift, boşanma konusunda da uzlaşamayınca Ankara 29. Aile Mahkemesinde çekişmeli olarak dava açtı. Dava sürecinde kocasının Instagram, Facebook, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya hesaplarını yakın markaja alan ve stalk (Bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesi) yapan kadın, buralarda paylaşılan fotoğraf ve videoları mahkemede kullanmak üzere kaydetti.

Karşı tarafın avukatı ise müvekkilinin sosyal medya hesaplarına ulaşılarak fotoğrafların izinsiz kullanılmaması ve davaya delil oluşturmaması için mahkemeden tedbir uygulanması talebinde bulundu.

YEŞİM ERASLAN-