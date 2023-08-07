Tartıştığı nişanlısını bıçakla öldüren kadın ve oğlu tutuklandı

İstiklal Mahallesi Evliyaoğlu Sokak'ta Asuman B. (43), nişanlısı Ulaş K. (44) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Asuman B. nişanlısını bıçakla göğsünden yaraladı.

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