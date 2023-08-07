Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 08:47, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 08:48
Kırsal Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangını söndürmek için ekipler gece boyunca çalıştı.
Sabahın ilk ışıklarıyla, yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına 300'e yakın personel, 9 helikopter, 4 uçak, 30 arazöz, su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti.