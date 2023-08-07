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Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!

İstanbul Sarıyer'de ortalama kira 35.294 lirayı bulurken, hem yerli hem de yabancı turistin gözdesi Bodrum, kiraların en yüksek olduğu ilçe oldu. Bodrum'da kiralar 40.615 TL'ye kadar çıktı. Muğla'da ikinci çeyrek itibarıyla metrekare konut kira fiyatları 211.89 TL, ortalama kira fiyatı 24 bin 367 TL'yi buldu

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 08:54, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 08:56
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Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!

Türkiye'de barınma sorunu gün geçtikçe büyürken, yılın ikinci çeyreğinde tatil bölgelerindeki kiralar da hızla yükseldi. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde ülke genelinde konut kiralarındaki yıllık değer artışı yüzde 138'e çıktı. Türkiye'de konut metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu kent ise Muğla oldu. Kentte ikinci çeyrek itibarıyla metrekare konut kira fiyatları 211.89 TL, ortalama kira fiyatı 24 bin 367 TL'yi buldu.

Yüzde 800'lük artış

hem yerli hem yabancı turistin gözdesi Bodrum ise kiraların en yüksek olduğu ilçe oldu. Bodrum'da 120 metrekarelik bir dairenin kirası, ortalama 40 bin 615 TL'ye kadar çıktı. Milas'ta kiralar ortalama 20 bin, Marmaris'te ise 18 bin 904 TL oldu. Kentte 2019'dan bu yana kiralarda yaşanan artış yüzde 800'ü geçti. Muğla'da son bir yılda kira artışı ise yüzde 56 oldu. İstanbul'da kiralık konutta ortalama metrekare fiyatı 145 liraya yükselirken, 100 metrekare bir konutun ortalama kirası da 14 bin 454 lirayı buldu. Sarıyer'de ortalama kira 35 bin 294 lirayı bulurken, Beşiktaş'ta ortalama kira 32 bin lira, Şile'de 24 bin 150 lira oldu. Yılın ikinci çeyreğinde Antalya'da ise ortalama metrekare konut kira fiyatları 140.95 TL, aylık kira fiyatı 15 bin 504 TL oldu. Fahiş kira artışları ile sık sık gündeme gelen Antalya'da son bir yıl içinde konut kiraları yüzde 70 arttı. Kentte konut kiralarında en fazla değer kazanan ilçeler Manavgat, Döşemealtı, Kepez, Gazipaşa, Finike oldu. Kemer'de 100 metrekarelik bir konutun kirası ortalama 18 bin 750, Serik'te 18 bin 666, Konyaaltı'da ise 17 bin 500 TL oldu. 2019'dan bu yana kentteki kira artışı yüzde 679'a ulaştı.

İzmir, kira artışında 4'üncü sırada

Sözcü'de yer alan habere göre İzmir'de yılın ikinci çeyreğinde kira artışının en fazla olduğu dördüncü kent oldu. İzmir'de son bir yılda konut kiraları yüzde 126, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 41 oranında artış gösterdi. Kentte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 14 bin 986 TL'ye yükseldi. Çeşme'de 140 metrekarelik bir dairenin kirası ortalama 33 bin 143 TL olurken, Karaburun'da 26 bin 778 TL, Foça'da ise 24 bin 390 TL'ye çıktı.

Ev sahipleri taktik değiştirdi

Kanuni olarak yüzde 25'lik sınır getirilen kira artış oranları ve yüksek enflasyon ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirirken, hızlı tahliye için ev sahipleri taktik değiştirdi. Ev sahipleri tercihlerini, daha önce kiralamalarda pek tercih edilmeyen bekar ve öğrencilerden yana kullanmaya başladı.

''Bekar olsun yarın evlenir gider''

Öğrencilerin genellikle kısa süreli ev kiraladığını anlatan İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, ev sahiplerinin uzun süreli kiracı istemediğini belirterek, "Eskiden bekara ev vermeyiz derlerdi. Piyasada daire çok fazlaydı. Uzun süre kalacak bir kiracı tercih edilirdi ancak artık Türkiye'deki kiralık daire arayışı arttı. Mülk sahipleri doğal olarak en kısa süre kalacak kiracı arayışına yöneldi. Eskiden ev sahipleri öğrencilere, bekara ev vermezlerdi. Şimdi ise üniversitede son sınıf ya da 3'üncü sınıf öğrencileri tercih ediliyor ya da 'Bekar olsun yarın evlenir gider' diyorlar" diye konuştu.

Kiralık daire sayısının az olmasının fiyatları da artırdığını söyleyen Akgün, eylül ayında yüzde 30 daha artış beklediklerini belirtti. Akgün, son 2 yılda bölgede kiraların yüzde 600 arttığını, Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı gibi yerlerde en düşük kiraların 10 bin liradan başladığını belirtti.

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