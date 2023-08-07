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Bankalar kredi vermeyince, GSM operatörleri vermeye başladı

Finansmana erişimin zorlaştığı bugünlerde GSM operatörleri uygun faizli kredi kampanyası başlattı. İhtiyaç kredi faizleri özel bankalarda yüzde 5'i bulurken bazı GSM operatörleri kullanıcılarına yüzde 2'nin altında ihtiyaç kredisi sunuyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 09:10, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 08:59
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Bankalar kredi vermeyince, GSM operatörleri vermeye başladı

Bankalar son dönemde kredi musluklarını iyiden iyiye kıstı. Merkez Bankası'nın politika faizini artırmaya başlaması sonrasında başlayan sıkılaştırıcı tedbirler finansmana erişimi zorlaştırdı. Bankalar kredi faizlerini hızla artırırken GSM operatörleri anlaşmalı bankalar üzerinden müşterilerine uygun faizli kredi vermeye başladı.

Daha önce cihaz satışlarında müşterilerine kredi kullandıran GSM operatörleri bu sefer uygun faizli ihtiyaç kredisi kullandırmaya başladı. Bu kapsamda faturalı müşterilerine mesaj atan Vodafone, yüzde 1,89 faizli 3 ay ertelemeli 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisini müşterilerinin kullanımına sunuyor. Vodafone bu kampanya için Türkiye Ekonomi Bankası ile iş birliği yapıyor.

Bankalarda faiz oranları yüzde 1,79 ile yüzde 4,99 arasında değişiyor. Bir diğer GSM operatörü Turkcell de müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sunan operatörler arasında yer alıyor. Kredi kampanyasında Fibabanka ile iş birliği yapan Turkcell, Paycell uygulaması üzerinden 50 bin TL'ye kadar yüzde 3,79 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Türk Telekom'un ise hali hazırda ihtiyaç kredisi kampanyası bulunmuyor.

Kredi faizleri yükseldi

Merkez Bankası, 22 Haziran'da politika faiz oranlarını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e, 20 Temmuz'da ise yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltmişti. Öncesinde, 1 Aralık 2022'den 1 Temmuz 2023'e kadar faiz oranları sabit tutulmuş, kredi kartı ve nakit avans işlemlerinde azami akdi faiz oranları yüzde 1,36 ve azami gecikme faiz oranları yüzde 1,66 olarak belirlenmişti.

Faiz kararı ile birlikte 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak koşuluyla kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,13'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,43'e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 2,89'a, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,19'a çıkarıldı.

Sıkılaşma tedbirleri kapsamında daha önce uygun faizli ihtiyaç kredisi kullandıran kamu bankaları da kredi faiz oranlarını yükseltti. GSM operatörlerinin finansmana erişim sorunu yaşanan böyle bir dönemde deveye girmesi dikkat çekti.

Yavaşlayan kredi kullanımı geçen hafta yeniden arttı

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Temmuz itibarıyla 34,4 milyar lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 252 milyar liradan, 10 trilyon 287 milyar liraya yükseldi. Bir önceki hafta gerileyen tüketici kredileri 28 Temmuz haftasında 11 milyar 67 milyon lira artışla 1 trilyon 412 milyar 462 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 441 milyar 812 milyon lirası konut, 85 milyar 457 milyon lirası taşıt kredilerinden oluşurken ihtiyaç kredileri 877 milyar liradan 8 milyar liralık artışla 885 milyar 193 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 287 milyon lira artarak 1 trilyon 196 milyar liraya yükseldi.

Birol BOZKURT

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