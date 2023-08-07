Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Zümral Şengün (17) ile sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan (40) ve kızı Ceyda Çalışkan (16) ile beraberlerindeki Ceyda Vatansever'in (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye yönlendirildi.

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