LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Giriş Sınavı sonrası öğrencilerin nakil başvurularının 2. sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 10:22, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 10:31
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.
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