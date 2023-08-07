Dolar 27 TL sınırında
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,99 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 17:18, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9640
|26,9650
|26,9970
|26,9980
|Avro
|29,7060
|29,7070
|29,7210
|29,7220
|Sterlin
|34,2240
|34,5730
|34,5060
|34,6190
|İsviçre Frangı
|30,9980
|31,0570
|30,8540
|30,9130
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9640
|27,0440
|26,9670
|27,0470
|Avro
|29,6660
|29,7460
|29,6810
|29,7610
|Sterlin
|34,4000
|34,6100
|34,4460
|34,6560