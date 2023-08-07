Erdoğan'dan Özışık ailesine taziye mesajı

Kansere yakalanarak 52 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Süleyman Özışık'ın ölümünün ardından siyasetçilerden rahmetli Özışık'ın abisi Hadi Özışık'a taziye mesajları yağdı.

Devletin en tepesinden, bakanlarına, Cumhur ittifakınının ortağı MHP lideri Bahçeli'ye kadar çok sayıda isim İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın acısına ortak oldu.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Özışık'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, Özışık'ın ailesine ve çocuklarına sabır diledi.

Devlet Bahçeli aradı

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Hadi Özışık'ı arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Süleyman Özışık'ın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi "Allah sabır versin başınız sağ olsun güzel bir kardeşimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda siyasetçi Hadi Özışık'a taziyelerini iletti

Öte yandan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yilmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bakanlar milletvekilleri de Hadi Özışık'ı arayarak taziyelerini iletti.