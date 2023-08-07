Ankara'da evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde evinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 10:57, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 10:58
Karapürçek Mahallesi'nde Melisa Baykan, evinin penceresinden düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Baykan'a müdahalede bulundu.
Ağır yaralı olarak Ankara Hastanesi'ne sevk edilen Baykan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.