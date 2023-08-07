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Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 12:36, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 12:36
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Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı

Sungurlu İlçe tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karantinaya alınan bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerinin giriş ve çıkışının kısıtlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edilmiş olup, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi. Bu bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir."

Yaklaşık 15 bin hayvanın aşılanması için çalışma başlatılırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, Küçükpolatlı köyünde hayvanlara şap aşısı yaptı.

Veteriner hekim Semih Yaman, AA muhabirine, şap hastalığı nedeniyle 3 kilometre çapında koruma, 10 kilometre çapında gözetim bölgesi oluşturulduğunu söyledi.

Yaman, bu hafta karantina bölgesindeki aşılamayı tamamladıklarını belirterek, "Bölgede ortalama 7 bin 500 büyükbaş, 7 bin 500 küçükbaş olmak üzere toplam 15 bin civarında hayvanı aşılayacağız." dedi.

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