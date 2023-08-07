Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işçi maaşlarının artırılması dolayasıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Hizmet-İş Sendikası temsilcisinin katılımıyla tören düzenlendi.

Kent Ormanı'ndaki törende konuşan Pekmezci, emekleri paha biçilmez olan çalışanları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

İşçilerin hizmetleri fedakarca yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"Kadrolu işçilerimiz, şirket işçilerimiz ve şu anda geçici olarak çalışan arkadaşlarımız var. Bayburt Belediyesi olarak sizlerin daha mutlu olmanız için elimizden geleni yaptık ve ara zam olarak imkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimiz en yüksek zam oranını yaptık. Kadrolu işçilerimiz ve Baybelsan işçilerimiz için yüzde 45 oranında bir ara zam belirledik. Verebileceğimiz en yüksek oranda ara zam verdik, sizlere helal olsun."

Sendika temsilcileri de yapılan ara zamdan dolayı tüm işçiler adına Başkan Pekmezci'ye teşekkür etti.