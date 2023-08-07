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MHK'den medya mensuplarına oyun kuralları bilgilendirme toplantısı

MHK eğitimcisi Hugh Dallas:- "Oyuncular, teknik direktörlerin talimatlarını yerine getirmediğinde oynamıyor. Biz hakemlere şunu söyledik, hatayı kabul edebiliriz ama talimatların yerine getirilmemesini kabul edemeyiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 14:24, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 14:26
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MHK'den medya mensuplarına oyun kuralları bilgilendirme toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından medya mensuplarına yönelik oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantı MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. MHK eğitimcileri Hugh Dallas ve Tarık Ongun yaptıkları sunumlarla değişen kurallarla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundular.

Dallas ve Ongun, bu sezon UEFA'ya bağlı tüm liglerde uygulanacak "Sarı kart, ofsayt ve penaltı atışı" kural değişikliklerini yaptıkları sunumlarla anlattı.

Hugh Dallas, özellikle teknik ekip ve oyuncuların yapacakları sert itirazlara tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizerek, bunların kartla cezalandırılacağını belirtti.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hugh Dallas, "Bu kampta sadece hakemleri fitness durumlarıyla ilgili değil, karar verme süreçlerinin de bununla birlikte çalışması için yoğun çalışmalar yaptık. TFF'nin büyük desteğiyle bu çalışmalar yürüyor. Beklentimiz zorlu sezona hakemleri çok iyi başlaması ve medyanın elimizdeki güzel ürünü daha iyi yapma konusunda bize yardım etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunun imajını düzeltmek temel amacımız" sözlerini kullanan Dallas şöyle konuştu:

"Çok sert fauller, toplu karmaşaların sürekli gündeme gelmesi, Süper Lig'de elimizdeki güzel ürünün kötü bir şekilde dünyaya sunulması beni üzüyor. Bu bağlamda medyanın, takımların, teknik adamların, tüm paydaşların olaya pozitif yaklaşması herkes için çok iyi olacak. Biliyorum kolay değil ama hepimizin ortak duruşuyla bu mümkün. Yaptığımız bu sunum ve kural değişiklikleri 55 UEFA ülkesine aynı şekilde sunuldu. Elbette hakem hata yapacak ama bu ortak bir havuzda toplanmalı. Birbirimize anlayışla yaklaşarak, kuralları doğru uygulayarak elimizdeki ürünü en güzel şekilde ortaya koymalıyız."

Hugh Dallas, "Performansı kötü olan hakemlere bir yaptırım olacak mı?" sorusuna, "Oyuncular, teknik direktörlerin talimatlarını yerine getirmediğinde oynamıyor. Biz hakemlere şunu söyledik, hatayı kabul edebiliriz ama talimatların yerine getirilmemesini kabul edemeyiz. Mesajı aldığınızı düşünüyorum. 12 aydır buradayım, geçen sezonun ortasında başlamış bir şeyi değiştirmek istemedik, o nedenle en başından yeni sezona böyle başlamak istedik ve hakemlere tüm bilgiler verildi." cevabını verdi.

MHK'nin medya mensuplarına yönelik oyun kuralları toplantısının, TFF'nin YouTube kanalından da izlenebileceği belirtildi.

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