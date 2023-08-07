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Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 14:33, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 14:34
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Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 5 gün önce İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı şekilde Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri N.Ö ve A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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