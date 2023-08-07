UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

YKS tercihleri için yarın son gün
YKS tercihleri için yarın son gün
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?
Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?
Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!
Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!
EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz
EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Bir günde 8 can gitti! Serinlemek isterken hayatlarından oldular
Bir günde 8 can gitti! Serinlemek isterken hayatlarından oldular
Nitelikli gençlere göç tuzağı
Nitelikli gençlere göç tuzağı
Bayraktar AKINCI TİHA savunmada yeni ihracatlara kapı açtı
Bayraktar AKINCI TİHA savunmada yeni ihracatlara kapı açtı
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu
Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
'Mehmet Şimşek TÜİK'i aradı' iddiasına yalanlama
'Mehmet Şimşek TÜİK'i aradı' iddiasına yalanlama
Cezaevinden çıkıp, eski eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden çıkıp, eski eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru öğretmenden 20 gündür haber alınamıyor
Ebru öğretmenden 20 gündür haber alınamıyor
Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: 2.5 milyon insan risk altında
Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: 2.5 milyon insan risk altında
Ödemeyi banka ile yapan kiracıya kötü haber
Ödemeyi banka ile yapan kiracıya kötü haber
Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor
Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor
Bedelli askerlik şartları değişti: Tekrar vatandaş olanlar yararlanamayacak
Bedelli askerlik şartları değişti: Tekrar vatandaş olanlar yararlanamayacak
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular 155 bin 293'e ulaştı
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular 155 bin 293'e ulaştı
LGS ikinci nakil sonuçları yarın açıklanacak
LGS ikinci nakil sonuçları yarın açıklanacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlıklar sürüyor
Toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlıklar sürüyor
Kabine toplanıyor! Masada iki kritik konu var
Kabine toplanıyor! Masada iki kritik konu var
EYT'de 'aylığım yatmadı' diyenler ne yapmalı?
EYT'de 'aylığım yatmadı' diyenler ne yapmalı?
Bakanlıktan onay çıktı: Denizin üstüne rüzgar tarlası
Bakanlıktan onay çıktı: Denizin üstüne rüzgar tarlası
Togg'la üç hafta: Çok sessiz, konforlu, yol tutuşu çok iyi
Togg'la üç hafta: Çok sessiz, konforlu, yol tutuşu çok iyi
Sıcaklıklar önümüzdeki hafta düşecek mi?
Sıcaklıklar önümüzdeki hafta düşecek mi?
Ana sayfaHaberler Yaşam

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan elenmesi halinde bu turda Karabağ-HJK Helsinki eşlemesini geçen tarafla karşılaşacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 14:51, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 14:53
Yazdır
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2023-24 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya elenmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler de belirlendi.

Elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasındaki eşleşmeyi kazanan tarafla karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ilk maçı, evinde oynayacak.

Play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos'ta, rövanşları 31 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Slavia Prag (Çekya)/Dnipro-1 (Ukrayna) - Zorya (Ukrayna)

Olympiakos (Yunanistan)/Genk (Belçika) - Cukaricki (Sırbistan)

Royal Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)

Astana (Kazakistan)/Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)

Zalgiris (Litvanya)/Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)

LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Breidablik (İzlanda)

KI Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Sheriff (Moldova)/BATE (Belarus)

Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray - Karabağ (Azerbaycan)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow Czestochowa (Polonya)/Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

AEK (Yunanistan)/GNK Dinamo (Hırvatistan) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber