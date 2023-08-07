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Bakanlık ve AFAD'dan TMO silosundaki patlamaya dair açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli TMO silosundaki patlamaya ilişkin yapılan kontrollere göre silonun yer aldığı limandaki gemilerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da patlamada göçük altında kalan bir kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 16:04, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 16:45
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

İstanbul-Kuruçeşme'deki Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Tuzla'da konuşlu şark römorkörünün de kalkışa hazır olarak bekletildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

AFAD: "Derince'deki patlamada göçük altında kalan bir vatandaş kurtarıldı"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 14.50'de Liman bölgesindeki patlamada oluşan yangına, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşın kurtarıldığı aktarılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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