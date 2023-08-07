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Sarıyer'de orman yolunda kalaşnikoflu pusu: 2 ölü

Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda motosikletle seyreden 2 kişiye, pusu kurularak kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde 14 kalaşnikof kovanı ve tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 16:42, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 16:43
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Sarıyer'de orman yolunda kalaşnikoflu pusu: 2 ölü

Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orman yolunda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana'nın önü, mesire alanı önünde pusu kurulan saldırganlar tarafından kesildi. Motosikletli iki kişiye, kalaşnikoflu şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şahısları kurşun yağmuruna tutan saldırganlar ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırının ardından motosiklet üstündeki Ateş ile Zana, yere yığılırken, motosiklet ise yol kenarına savruldu.

Kalaşnikof ile pusu kurup öldürdüler
Olayın ardından mesire alanındaki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmada saldırıya uğrayan 2 şahsın beyaz bir minibüs ile hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Devam eden çalışmalarda ise yol kenarında çalışır halde motosiklet gören polis ekipleri, yol kenarında ise 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi.

Yoldan geçen minibüsle hastaneye götürüldüler
Maslak'taki özel bir hastaneye götürüldüğü tespit edilen Ateş ve Zana'nın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca olayla ilgili Burak E.'nin de olayda elinden yaralandığı belirlendi. Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri, hayatını kaybedenlerin getirildiği minibüste ve olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Hastane önünde yakalanan 2 şahıstan silah çıktı
Öte yandan olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, hastane önünde yaptığı denetimde şüphe üzerine bir araca durdurdu. İçindeki Mesut A.'nın üst aramasını yapan polis, ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca hastaneden çıkan bir şahıstan şüphelenen polis, park halindeki araçtan silah alan Burhan Ü.'nün de üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü.

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