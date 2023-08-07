TMO, Derince'deki siloda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı

"TMO Derince Silosu'nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama nedeniyle 13 silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir."

TMO, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

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