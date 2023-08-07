12 kişinin yaralandığı patlamanın ardından TMO silosu görüntülendi

Patlamanın ardından depolar savaş alanına döndü. Hasarın boyutu ise havadan görüntülendi. Alana dökülen tahıllar da görüntülerde yer aldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nde, bugün 14.40 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü. Gölcük, Körfez, Derince ilçesinde evlerin camları sallandı. Tonlarca tahılın bulunduğu depolar büyük hasar alırken, içeride bulunan buğday da alana saçıldı.

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