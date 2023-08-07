Niğde'de yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Çamardı-Adana karayolunda Turgay A. yönetimindeki yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Melih B. yönetimindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. 7 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minibüsteki yolculardan Ayhan B. ise hayatını kaybetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net