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Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 21:43, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 22:26
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Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti
Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti.

Kızı Damla Koray, ünlü sanatçının Instagram hesabı üzerinden vefat haberini duyurdu.

Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.

Damla Koray, babasını şu ifadelerle ebediyete uğurladı:

"Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et."

- Müzik eğitimine çocuk yaşlarda başladı

İstanbul'da 1941'de doğan Erkin Koray, müzik eğitmenliği yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar dersleri aldı.

Koray, arkadaşlarıyla 1950'li yıllarda kurduğu "Erkin Koray ve Ritimcileri" grubunda dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

Lise eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdüren Koray, askerden sonra gittiği Almanya'da "The Hiccups" isimli grupta 2,5 yıl gitarist olarak yer aldı.

Profesyonel çalışmalarına solo devam eden Koray, 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan 45'lik plak çıkardı, fakat plağın çok satmamasından ötürü bundan sonraki şarkılarını Türkçe yapmaya karar verdi.

- "Kızları da Alın Askere" ile meşhur oldu

Koray'ın 1967'de piyasaya sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik, ünlü müzisyenin Türkiye çapında tanınmasını sağladı.

Koray, 1969'da kurduğu "Yeraltı Dörtlüsü" grubuyla yeraltı müzik akımının öncülüğünü yaptı. Bu grubunda Jethro Tull, Pink Floyd ve Cream gibi gruplardan şarkılar uyarladı.

Daha sonra Almanya'da tanıştığı bas gitarist Jerzy Ziembrowski ile 1971'de "Super Group" adlı psikadelik rock grubunu kuran Koray, 1973'te müzik çalışmalarına solo devam etme kararı aldı.

Solo çalışmaları kapsamında 1973'ten 1999'a kadar 15 albüm piyasaya süren Erkin Koray, "İlla Ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Arapsaçı", "Fesupanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi kendi bestelediği şarkıların yanında "Cemalim" ve "Köprüden Geçti Gelin" gibi uyarlamalarıyla dikkati çekti.

- Vefatından bir ay önce yeni albüm müjdesi verdi

Ünlü sanatçı 7 Temmuz'da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurmuştu.

Türk rock müziğinde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land tarafından "Türk rockının babası" olarak nitelendiriliyordu.

Koray ayrıca, Orhan Gencebay ile elektro bağlama üreterek Türk müziği tarihine geçti.

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