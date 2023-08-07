Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Fındık alım fiyatları belli oldu
Fındık alım fiyatları belli oldu
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
YKS tercihleri için yarın son gün
YKS tercihleri için yarın son gün
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?
Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?
Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!
Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!
EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz
EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz
Bir günde 8 can gitti! Serinlemek isterken hayatlarından oldular
Bir günde 8 can gitti! Serinlemek isterken hayatlarından oldular
Nitelikli gençlere göç tuzağı
Nitelikli gençlere göç tuzağı
Bayraktar AKINCI TİHA savunmada yeni ihracatlara kapı açtı
Bayraktar AKINCI TİHA savunmada yeni ihracatlara kapı açtı
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu
Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
'Mehmet Şimşek TÜİK'i aradı' iddiasına yalanlama
'Mehmet Şimşek TÜİK'i aradı' iddiasına yalanlama
Cezaevinden çıkıp, eski eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden çıkıp, eski eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru öğretmenden 20 gündür haber alınamıyor
Ebru öğretmenden 20 gündür haber alınamıyor
Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: 2.5 milyon insan risk altında
Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: 2.5 milyon insan risk altında
Ödemeyi banka ile yapan kiracıya kötü haber
Ödemeyi banka ile yapan kiracıya kötü haber
Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor
Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor
Bedelli askerlik şartları değişti: Tekrar vatandaş olanlar yararlanamayacak
Bedelli askerlik şartları değişti: Tekrar vatandaş olanlar yararlanamayacak
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular 155 bin 293'e ulaştı
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular 155 bin 293'e ulaştı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 21:46, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 21:46
Yazdır
Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Abidin Çavdar idaresindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil, Bursa-Yalova Karayolu Orhangazi istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana girerek takla attı.

Kazanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi dışarı savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Berke Candarı, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Orhangazi ile Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca, polis ekiplerince yapılan incelemelerde araçta bulunan emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber