Bakanlardan Erkin Koray için taziye mesajı

Kanada'da 82 yaşında hayatını kaybeden Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray'ı akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Sanat dünyamızın efsane ismi, şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan büyük usta Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

"Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz"

Erkin Koray'ın yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajı yayınlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Anadolu rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Ülkemiz sanat dünyasının kıymetli isimlerinden duayen sanatçı sevgili Erkin Koray'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.