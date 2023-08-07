AB ile ticarette yeni diyalog dönemi başladı

Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Faizsiz masrafsız 15.000 TL fırsatı
Faizsiz masrafsız 15.000 TL fırsatı
Sponsorlu İçerik
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Fındık alım fiyatları belli oldu
Fındık alım fiyatları belli oldu
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
YKS tercihleri için yarın son gün
YKS tercihleri için yarın son gün
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?
Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?
Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!
Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!
EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz
EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz
Bir günde 8 can gitti! Serinlemek isterken hayatlarından oldular
Bir günde 8 can gitti! Serinlemek isterken hayatlarından oldular
Nitelikli gençlere göç tuzağı
Nitelikli gençlere göç tuzağı
Bayraktar AKINCI TİHA savunmada yeni ihracatlara kapı açtı
Bayraktar AKINCI TİHA savunmada yeni ihracatlara kapı açtı
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu
Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
'Mehmet Şimşek TÜİK'i aradı' iddiasına yalanlama
'Mehmet Şimşek TÜİK'i aradı' iddiasına yalanlama
Cezaevinden çıkıp, eski eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden çıkıp, eski eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru öğretmenden 20 gündür haber alınamıyor
Ebru öğretmenden 20 gündür haber alınamıyor
Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: 2.5 milyon insan risk altında
Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: 2.5 milyon insan risk altında
Ödemeyi banka ile yapan kiracıya kötü haber
Ödemeyi banka ile yapan kiracıya kötü haber
Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor
Meclis ikinci kez olağanüstü toplanıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

AB ile ticarette yeni diyalog dönemi başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile son derece pozitif bir çevrimiçi görüşme yaptığını belirterek, "Görüşmede, Türkiye ve AB arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştık." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 22:49, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 22:56
Yazdır
AB ile ticarette yeni diyalog dönemi başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bolat'ın Dombrovskis ile yaptığı çevrimiçi toplantıda, Türkiye ile AB arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda işbirliği imkanları ele alındığı bildirildi.

Toplantıda AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2022'de rekor kırarak 200 milyar dolara ulaşmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği ve ticari ilişkilerin daha da ileri taşımanın önemi vurgulandı.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda AB liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına atıfla Türkiye ile AB arasında ilişkilerin geliştirilebilmesi için Gümrük Birliği'nin güncelleme müzakerelerinin başlatılmasının beklendiğinin, sürecin Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluşturulması için önem arz ettiğinin altını çizdi.

- Eylülde Brüksel'de bir araya gelinecek

Açıklamada, tarafların Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması öncesinde, Türkiye ile AB arasında ticaret diyaloğunun güçlendirilmesi için bir yol haritası üzerinde mutabık kalındığına işaret edilerek şu ifadeler yer buldu:

"Bu doğrultuda, Sayın Bakan ve muhatabı, Gümrük Birliği'nin işleyişinde karşılaşılan sorunları karşılıklı olarak çözümlemek ve ticareti daha ileriye taşıyacak işbirliklerini teknik düzeyde ele almak üzere Ticaret Çalışma Grubu'nun toplanması ve ayrıca bu yıl eylül ayı sonunda Brüksel'de yeniden bir araya gelmek hususlarında mutabık kalmıştır.

Türkiye ile AB arasında Ticaret Çalışma Grubu kapsamında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması öncesinde bekleyen mevcut teknik konularımızı ve işbirliği fırsatlarını ele alacağız, akabinde ticaretimizde tüm alanlarda güçlü bir diyalog için yakın temasta olacağız."

- "Bekleyen mevcut teknik konularımızı ve işbirliği fırsatlarını ele alacağız"

Bolat, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Valdis Dombrovskis ile son derece pozitif bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye ve AB arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştık. Türkiye ile AB arasında Ticaret Çalışma Grubu kapsamında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması öncesinde bekleyen mevcut teknik konularımızı ve işbirliği fırsatlarını ele alacağız, akabinde ticaretimizde tüm alanlarda güçlü bir diyalog için yakın temasta olacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber