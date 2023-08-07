Belediyeden iddialı paylaşım: Kimseyle yarış halinde değiliz, lakin çok güzeliz
Amasya Belediyesi, tarihi şehir merkezinin ışıklar içindeki fotoğrafını iddialı ifadelerle paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 22:58, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 23:00
Amasya Belediyesi paylaşımda, "Kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değiliz. Lakin biz çok güzeliz" ifadelerine yer verildi.
Zirvesinde Türk bayrağının dalgalandığı Harşena Dağı, kıyısında surların ve konakların sıralandığı Yeşilırmak ile şehrin panoramik görüntüsünün yansıdığı fotoğraf sosyal medyadaki paylaşımdan kısa süre içinde çok sayıda beğeni almaya ve paylaşılmaya başladı.