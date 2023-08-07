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Sur olaylarından kaçtı, 4 yıldır torunlarıyla tır dorsesinde yaşıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında yaşanan terör olaylarında zarar gören evinden çıkan 59 yaşındaki Hanım Demir, 6 torunuyla bir hayırseverin verdiği tır dorsesinde yaşıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 23:21, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 23:23
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Sur olaylarından kaçtı, 4 yıldır torunlarıyla tır dorsesinde yaşıyor

Sur ilçesinde 8 yıl önce terör olaylarında evinin zarar görmesiyle başka bir yere taşınan Hanım Demir (59), 6 torunuyla birlikte 4 yıl önce bir hayırseverin verdiği tır dorsesinde yaşıyor. Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde ikamet eden Demir'in tek isteği eski evine kavuşmak. 4 yıldır torunlarıyla birlikte dorsede yaşamını sürdüren Demir, torunlarından 4'ünün okuduğunu, 2'sinin ise imkan olmadığı için okuyamadığını belirtti.

"Eski evimi bana geri verseler o gün sevinçten ölürüm"

Anneleri terk eden torunlarına sahip çıktığını ifade eden Demir, "Benim evim daha önce Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'ndeydi. Sur olayları olduktan sonra evim yandı. Ben de torunlarımı alıp buraya kaçtım, geldim. Aradan biraz zaman geçtikten sonra televizyon, buzdolabı ne varsa hırsızlar hepsini çalmıştı. Daha önce tek odalı bir evde kalıyordum. 4 sene önce de bir hayırsever bana bir tırın dorsesini verdi. Kış aylarında burası çok soğuk oluyor, yaz aylarında ise burası çok sıcak oluyor. Kimsemiz yok, sadece Allah'ımız var. 6 çocuğa birden bakıyorum. Mecbur böyle yaşıyoruz. 4 çocuk okula giderken, 2'si ise gidemiyor" dedi.

Demir, kendisinin astım hastalığıyla mücadele ettiğini, çocukların ise sık sık hastalandığını anlatarak, "Ben evimi tekrar istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Benim eski evimi bana geri verseler o gün sevinçten ölürüm" dedi.

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