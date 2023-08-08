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8 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

8 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 00:02, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 00:05
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8 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 34. İcra Müdürlüğü'nde "Tüzel Kişi Bilirkişiliği Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için olağanüstü toplanacak.

(TBMM/15.00)

- CHP ve Yeşil Sol Parti grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (GENÇ MÜSİAD) Altın Konteyner İhracat Ödülleri kapsamında, "Genç İhracatçılar Ödülleri ile Buluşuyor" programına katılacak.

(İstanbul/18.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/22.00)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemelerinin grup kuraları Almanya'da çekilecek.

(Münih/12.30)

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