8 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları
8 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 34. İcra Müdürlüğü'nde "Tüzel Kişi Bilirkişiliği Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- TBMM'den
- TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için olağanüstü toplanacak.
(TBMM/15.00)
- CHP ve Yeşil Sol Parti grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/13.30/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (GENÇ MÜSİAD) Altın Konteyner İhracat Ödülleri kapsamında, "Genç İhracatçılar Ödülleri ile Buluşuyor" programına katılacak.
(İstanbul/18.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
SPOR
1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Ljubljana/22.00)
2- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemelerinin grup kuraları Almanya'da çekilecek.
(Münih/12.30)