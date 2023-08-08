Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Berke Candarı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi istikametinde Abidin Çavdar yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobilin devrilmesiyle ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Şenol (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net