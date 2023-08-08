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Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka

Ticaret Bakanlığı'nın tedbirleri üzerine sıfır araç fiyatının üzerinde ikinci el ilanları azaldı ancak bazı fırsatçılar, ilanda başka, telefonda başka fiyat istiyor. Fırsatçı al-satçılar, ceza yememek için ilana liste fiyatını yazıyor, açıklama kısmında ise fiyatın bu olmadığı, detayların telefonda verileceği belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 07:55, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 07:57
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Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka

Fırsatçılar, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil piyasasında fiyat artışlarının önüne geçebilmek için aldığı tedbirleri delmek için her gün yeni bir formül geliştiriyor. "6 ay ve 6 bin km" kuralını çiğneyenlere 300 bin lira ceza kesilmesinin ardından, bakanlık ikinci elde liste fiyatının üstünde satışa da yasak getirmişti. Arabalarını bayilerdeki liste fiyatından daha yüksek fiyata ilana koyanlara da "6 ay ve 6 bin km" tedbirinde olduğu gibi 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor. Sıfır km ikinci el otomobilleri liste fiyatının üstünde satmak isteyen al-satçılar şimdi de ilanda başka, telefonda başka fiyat çekmeye başladı.

DETAYLAR TELEFONDA

Türkiye'nin en büyük ikinci el otomobil satış sitesindeki bazı ilanlar dikkat çekiyor. Arabasını liste fiyatının üstünde satmak isteyen fırsatçıların ilanlarda biçtiği fiyatın göstermelik olduğu ortaya çıktı. 2023 model 6001 km bir otomobil ilanının açıklama kısmında "Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karar gereği fiyatı liste fiyatındadır. Detaylar telefonda verilecektir. Araçta ekstralar vardır. Opsiyonlar ile liste fiyatı üstüne çıkmaktadır" ifadeleri yer alıyor. Yine 2023 model 6001 km bir diğer ilanda "aracın fiyatının güncel piyasa koşullarına göre değişebileceği" belirtiliyor. Başka bir ilanda ise aksesuar donanımının fiyata dahil olmadığı vurgulanıyor.

FAHİŞ FİYAT ISRARI

2023 yılı başında satın alınan bir otomobilin liste fiyatı, zaten kurdaki yükseliş ve enflasyon farkından dolayı 6 ay içinde birkaç kez yükseldi. 6001 km'den düşük ikinci el otomobillerin "liste fiyatının üstüne satılamayacağı" kuralında, satıcının otomobili aldığı tarihteki liste fiyatı değil, satmak istediği dönemki liste fiyatı baz alınıyor. Bugünkü fiyatlar üzerinden düşünülürse, yılbaşında aldığı otomobili güncel fiyattan satmasına hiçbir mani bulunmayan al-satçıyı bu rakam da kesmiyor. Bu tarihteki liste fiyatının bile üstünde fiyat çeken fırsatçılar, ikinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat artışına neden oluyor.

BAKANLIĞA BİLDİRİN

Ticaret Bakanlığı fiyatların şişirilmemesi, piyasanın düzelmesi adına denetimlerini sürdürürken, yılbaşından bu yana haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 118 milyon 799 bin lira, liste fiyatının üzerinde ilan verenler hakkında da 35 milyon 447 bin lira idari para cezası kesildi. Bu süreçte vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu. Bakanlık, otomobil alacak vatandaşlara, yasadışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları bakanlığın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri ve piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

Gökhan Özturan

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