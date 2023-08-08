YKS tercih süresi bu gece sona erecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 09:56, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 09:57
Ersoy, sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibarıyla sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim." mesajını paylaştı.