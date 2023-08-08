Dolar 27 TL seviyesini aştı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, 27 TL seviyesini aşarak günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 17:11, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9970
|26,9980
|27,0220
|27,0230
|Avro
|29,7210
|29,7220
|29,5890
|29,5900
|Sterlin
|34,5060
|34,6190
|34,3360
|34,4490
|İsviçre Frangı
|30,8540
|30,9130
|30,8120
|30,8710
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9670
|27,0470
|26,9920
|27,0720
|Avro
|29,6810
|29,7610
|29,5490
|29,6290
|Sterlin
|34,4460
|34,6560
|34,2760
|34,4860